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Порошенко после решения суда поехал «праздновать» в ресторан

Бывший президент Украины Порошенко после решения суда поехал с соратниками в ресторан

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко после избрания ему меры пресечения в суде поехал с соратниками в один из ресторанов Киева. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан "Царское село" вместе со своей командой», — говорится в материале.

На ужине с экс-главой Украины также были замечены депутаты от его партии Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Артур Герасимов, Яна Зинкевич, журналист Виталий Гайдукевич, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Кроме того, по данным «Украинской правды», из ресторана выходил миллионер Игорь Воронов.

Печерский районный суд Киева в среду, 19 января, отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Его обязали являться в суд по требованию, а также запретили покидать Киев и забрали загранпаспорт. В своей победной речи Порошенко назвал действующего президента Украины Владимира Зеленского «абсолютным неадекватом», а все происходящее — его «безумным сценарием».

Порошенко подозревают в госизмене из-за организации поставок угля на Украину из самопровозглашенных республик Донбасса.

Марина Совина
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