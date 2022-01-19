Врачи посоветовали Саакашвили пройти психотерапию

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили посоветовали пройти курс психологической реабилитации. С такими рекомендациями пациенту выступил врач-невролог Тенгиз Цуладзе, передает РИА Новости.

«Медицинское лечение, конечно же, важно, но психотерапия и психологическая реабилитация также являются лечением первой необходимости. Если не лечить, это может привести к депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству», — рассказал медик. Цуладзе добавил, что в условиях тюрьмы достаточно проблематично обеспечить подобный уход, однако попытаться стоит.

Он также отметил у Саакашвили ряд тревожных симптомов. «Все еще выражены посттравматические симптомы, анемия, слабость, нарушение координации», — заявил врач.

Политика задержали в Грузии 1 октября, когда он нелегально проник на территорию страны спустя восемь лет эмиграции. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Суд над политиком продолжается.

Его здоровье резко ухудшилось после того, как Саакашвили объявил голодовку в знак протеста против судебного разбирательства. Политик считает происходящее преследованием по политическим мотивам.