Российский бизнес поставил рекорд

Рентабельность российских крупных и средних предприятий (соотношение полученной прибыли и стоимости активов) достигла 6,44 процента по итогам января-сентября 2021 года. Это рекордно высокий показатель за последние 13 лет, выше он был только перед кризисом 2008 года. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в Белгородской области (42 процента), Карелии (32,1 процент) и Мурманской области (28,1 процент). Минимальную рентабельность или даже убытки показали предприятия в Ингушетии (минус 13 процентов), Кабардино-Балкарии (минус 5,7 процента) и Северной Осетии (минус 4,6 процента).

На фоне сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых: сырьевые компании в январе-сентябре получили прибыль в размере 13,1 процента от своих активов. На втором и третьем местах оказались сфера здравоохранения и социальных услуг.

Самые низкие прибыли относительно стоимости активов получил бизнес в сфере недвижимости (лишь 0,7 процента), а также строительная отрасль и образование.

Ранее стало известно, что Россия по индексу промышленного производства опередила США и Китай. Индекс «ИПЕМ-производство» в 2021 году взлетел на 9,6 процента.