Россия опередила США и Китай по одному показателю

Россия по индексу промышленного производства опередила США и Китай. Об этом сказано в аналитическом обзоре Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Индекс «ИПЕМ-производство» в 2021 году взлетел на 9,6 процента (за декабрь прибавил 9,1 процента к тому же месяцу 2020 года), а индекс «ИПЕМ-спрос» — на 3,7 процента (плюс 5,2 процента). Российские промышленные индексы оказались лучше по динамике роста, чем индексы Китая, Бразилии, Индии, США, Японии и Германии.

По данным ИПЕМ, добыча нефти в 2021 году увеличилась на 2,1 процента до 523,6 миллиона тонн, но экспорт упал на 3,2 процента до 225 миллионов тонн. Экспортные поставки газа выросли на 3,2 процента. Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей тоже вырос (например, на черные и цветные металлы).

«Сравнение динамики индексов промышленного производства по странам мира показывает, что российской промышленности не только удалось избежать глубокого провала в периоды максимальных коронавирусных ограничений, но и выйти на стабильную траекторию роста», — отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что страна является одним из богатейших в мире государств по объему полезных ископаемых.