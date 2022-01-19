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В Германии заявили о неизбежном сближении с Россией

Немецкий депутат Хенке: сближение России и Германии неизбежно

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Член партии Альтернатива для Германии Сергей Хенке заявил, что немецкие власти пытаются «удержаться в обоих лагерях», будучи зависимыми как от США, так и от России, поэтому сближение Москвы и Берлина неизбежно. Об этом сообщает РИА Новости.

«С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Лавров отметил, что дискуссия с Бербок была полезной, даже несмотря на ряд противоречий по некоторым вопросам. Он также счел, что Берлин и Москва могут двигаться вперед в развитии отношений.

Марина Совина
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