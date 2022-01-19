Стало известно о шоке Зеленского от двуличия Байдена

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

По информации издания, власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.

«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», — заявил источник. Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.

Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 19 января. Украинское руководство в последних заявлениях обратилось к США с просьбой увеличить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а президент страны Владимир Зеленский 18 января провел встречу с делегацией законодателей из американского Конгресса.