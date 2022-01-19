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В США нашли доказательства мошенничества Трампа

Генпрокурор Нью-Йорка решила заставить Трампа и его детей явиться в суд для дачи показаний

Фото: Carlos Barria / Reuters

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс решила заставить бывшего президента США Дональда Трампа и двух его детей — дочь Иванку и сына Дональда — явиться в суд для дачи показаний под присягой. Об этом сообщает The New York Times.

Американские следователи нашли доказательства мошенничества компаний бизнесмена, использовавших некорректные оценки активов для получения кредитов и налоговых льгот. Считается, что семья бизнесмена нарушила закон, завысив стоимость пожертвований земли, сделанных в Нью-Йорке и Калифорнии, чтобы оправдать несколько миллионов долларов налоговых вычетов.

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«Поданное сегодня ходатайство о принуждении направлено на получение судебного постановления о выдаче Дональду Трампу, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп повесток для дачи показаний, а также на предоставление документов, находящихся в распоряжении Дональда Трампа», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Трамп и его адвокаты говорят, что расследование имеет политическую подоплеку и назвали его «охотой на ведьм». В заявлении указывается, что офис генпрокурора еще не принял окончательное решение о возбуждении судебного иска на основе имеющихся доказательств.

Ранее экс-президент заявил о своем скором возвращении в Белый дом. Бывший лидер страны на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона пообещал вернуться в 2024 году. Он также отметил необходимость «снова сделать Америку великой».

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Анжелика Бережная
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