В США нашли доказательства мошенничества Трампа

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс решила заставить бывшего президента США Дональда Трампа и двух его детей — дочь Иванку и сына Дональда — явиться в суд для дачи показаний под присягой. Об этом сообщает The New York Times.

Американские следователи нашли доказательства мошенничества компаний бизнесмена, использовавших некорректные оценки активов для получения кредитов и налоговых льгот. Считается, что семья бизнесмена нарушила закон, завысив стоимость пожертвований земли, сделанных в Нью-Йорке и Калифорнии, чтобы оправдать несколько миллионов долларов налоговых вычетов.

«Поданное сегодня ходатайство о принуждении направлено на получение судебного постановления о выдаче Дональду Трампу, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп повесток для дачи показаний, а также на предоставление документов, находящихся в распоряжении Дональда Трампа», — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Трамп и его адвокаты говорят, что расследование имеет политическую подоплеку и назвали его «охотой на ведьм». В заявлении указывается, что офис генпрокурора еще не принял окончательное решение о возбуждении судебного иска на основе имеющихся доказательств.

Ранее экс-президент заявил о своем скором возвращении в Белый дом. Бывший лидер страны на митинге своих сторонников в городе Флоренс, штат Аризона пообещал вернуться в 2024 году. Он также отметил необходимость «снова сделать Америку великой».