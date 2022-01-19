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Гинцбург предупредил о возможности тяжелого протекания омикрона у непривитых

Гинцбург: нельзя однозначно утверждать, что омикрон реже вызывает тяжелое течение болезни
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Нельзя однозначно утверждать, что омикрон-штамм реже вызывает тяжелое течение коронавируса. Об этом РИА Новости предупредил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, об этой тенденции свидетельствуют данные из европейских стран, где 60–80 процентов населения вакцинировано. В России же еще мало вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение болезни, объяснил Гинцбург. Он также отметил, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.

Ранее замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова спрогнозировала поведение омикрон-штамма коронавируса в России. По ее словам, россияне могут этот вариант инфекции иначе, чем жители других стран. Как объяснила Руженцова, на характер течения заболевания может влиять очень большое количество факторов, в том числе генетические особенности и питание.
«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика», — добавила она.

Марина Совина
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