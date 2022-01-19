Во Франции заявили об эффективности разрабатываемой вакцины против омикрона

Французская биотехнологическая компания Valneva заявила, что предварительные исследования разрабатываемой ею вакцины показали эффективность против омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщаетcя на сайте компании.

Согласно заявлению Valneva, три дозы ее вакцины нейтрализуют омикрон-штамм. Так, в ходе первой фазы испытания препарата VLA2001-201 сыворотки крови 30 участников исследования использовались для анализа нейтрализации исходного вируса SARS-CoV-2, а также вариантов дельта и омикрон.

Все образцы представили нейтрализующие антитела против вируса-родоначальника и дельта-штамма, а 87% из них представили нейтрализующие антитела против омикрона.

Вакцина компании Valneva отличается от других тем, что использует инактивированный вирус COVID-19 целиком, а не только спайковый белок. По этой причине некоторые ученые ожидали, что Valneva может лучше противостоять различным штаммам вируса. «Мы по-прежнему видим ценность вакцины Valneva в борьбе против COVID-19, но ее место на рынке вакцин сейчас гораздо менее ясно», — говорил аналитик Stifel Макс Херрманн.

Ранее сообщалось, что индийская фармацевтическая компания Gennova Biopharmaceuticals создаст вакцину от омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Предполагается, что она будет готова через один-два месяца. После короткого тестирования препарат можно будет использовать в качестве третьей бустерной дозы вакцины от COVID-19. Первые фазы испытаний препарата прошли в конце 2021 года.