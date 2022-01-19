Блинкен назвал Киев самым популярным пунктом назначения в мире

Во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев является наиболее популярным пунктом назначения в мире на сегодняшний день. Его слова приводит Telegram-канал «Карточный домик».

«Киев, пожалуй, самый популярный пункт назначения во всем мире на данный момент», — признал дипломат, поблагодарив президента за прием.

Госсекретарь прибыл на Украину ранее 19 января в рамках запланированного визита. Издание AFP назвало визит символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении». При этом в ходе визита дипломат выразил надежду, что Вашингтон и Москва останутся на пути дипломатического урегулирования конфликта.

Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, она должна состояться 21 января.