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Зарплаты бюджетников захотели уравнять

«Ведомости»: власти решили уравнять зарплаты бюджетников в разных регионах

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство захотело уравнять зарплаты бюджетников с тем, чтобы ликвидировать разрыв между разными регионами, пишут «Ведомости». В настоящий момент обсуждаются различные меры по этому вопросу.

Базовая идея властей сводится к повышению уровня зарплаты работников госучреждений в наиболее отстающих по этому показателю регионах. Приоритетными считаются четыре отрасли: здравоохранение, образование, наука и культура. Для каждой из них на базе профильного министерства созданы рабочие группы.

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Таким образом правительство пытается решить задачу, поставленную в майском указе президента Владимира Путина от 2012 года. В нем, помимо прочего, говорилось о необходимости обеспечить опережающий рост зарплат бюджетников до конца 2018-го. Ставки для них должны были быть не ниже среднего уровня зарплат по каждому конкретному региону. Однако, как установила Счетная палата в 2020 году, выполнить это требование не удалось даже с опозданием.

Пока власти только собирают данные о реальной величине зарплат бюджетников в том или ином регионе. Следующим шагом должно стать реформирование системы оплаты труда — с упором на наиболее отстающие регионы и отрасли.

По данным Росстата на начало октября 2021 года, наибольшие разрывы между номинальными зарплатами бюджетников и средними по региону зафиксированы для учителей (в 5,3 раза), врачей (5 раз), работников учреждений культуры (4,5 раза).

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Платон Щукин
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