В Раде пошутили про полет британских самолетов на Украину в обход Германии

Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в шутку объяснил, что проложенный самолетами ВВС Великобритании курс для поставок вооружения на Украину мимо Германии связан с желанием британских пилотов разбомбить российский газопровод «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий приложил карту с маршрутом британских транспортников, на которой видно, что самолеты делают крюк, облетая территорию Германии. «На самом деле самолеты летели мимо, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный Поток-2" по пути», — отметил он. Также Гончаренко привел вымышленный диалог, в котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает «чуть позже» разобраться с газопроводом.

18 января стало известно, что Великобритания поставила на Украину партию вооружений. Транспортный самолет Королевских ВВС приземлился в Киеве с грузом легкого противотанкового оружия. Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.