Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Раде пошутили про полет британских самолетов на Украину в обход Германии

Депутат Рады Гончаренко пошутил о желании британских пилотов разбомбить «Северный поток-2»

Изображение: @geoallison

Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в шутку объяснил, что проложенный самолетами ВВС Великобритании курс для поставок вооружения на Украину мимо Германии связан с желанием британских пилотов разбомбить российский газопровод «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий приложил карту с маршрутом британских транспортников, на которой видно, что самолеты делают крюк, облетая территорию Германии. «На самом деле самолеты летели мимо, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный Поток-2" по пути», — отметил он. Также Гончаренко привел вымышленный диалог, в котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает «чуть позже» разобраться с газопроводом.

18 января стало известно, что Великобритания поставила на Украину партию вооружений. Транспортный самолет Королевских ВВС приземлился в Киеве с грузом легкого противотанкового оружия. Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдепе увидели возможность нападения России на Украину из Белоруссии
53-летняя супермодель окунулась в ледяную воду в купальнике и удивила фанатов
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения COVID-19 от хомяков
Экономист оценил риски падения рубля
В Раде пошутили про полет британских самолетов на Украину в обход Германии
Стало известно о шоке Зеленского от двуличия Байдена
В России зафиксировали рост количества связанных со взяточничеством преступлений
Названы опасные последствия извержения вулкана в Тонга
Блинкен раскрыл цель своей встречи с Лавровым
Россияне поспорили о «серости» советской Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter