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Мигранта приговорили к пожизненному сроку за убийство россиянки и ее сына

На Кубани мужчина получил пожизненный срок за убийство годовалого сына и его матери

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

На Кубани суд приговорил к пожизненному сроку 33-летнего гражданина Азербайджана Сеймура Мамедова за убийство 30-летней сестры возлюбленной и ее годовалого сына. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным следствия, 15 сентября 2020 года мигрант приехал к своей сожительнице в хутор Чаплыгин Гулькевичского района. Там же проживала сестра россиянки, которая не одобряла ее выбор и часто конфликтовала с подсудимым. Во время очередной ссоры фигурант 35 раз ударил женщину ножом, а затем зарезал ее сына. В результате мать и ребенок скончались на месте. Тело мальчика он спрятал возле сарая, после чего украл паспорт убитой и скрылся с места преступления.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. На него завели дело по статьям 105 («Убийство») и 325 («Похищение документов») УК РФ. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Он получил пожизненный срок.

16 октября сообщалось, что в Обнинске 26-летний молодой отец погиб после драки с мигрантами в центре города.

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Елизавета Новикова
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