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Раскрыты самые популярные жалобы туристов на рецепции отелей

Ostrovok.ru: 38 процентов туристов жалуются сотрудникам рецепции на неисправный WiFi

Фото: Fernando Santander / Unsplash

Чаще всего российские туристы обращаются на рецепцию отелей, чтобы пожаловаться на поломки в номерах. О самых популярных претензиях и обращениях туристов к сотрудникам гостиниц стало известно из опроса сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Ostrovok.ru, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, 38 процентов путешественников раскрыли, что им приходилось жаловаться на рецепцию отеля на неисправность Wi-Fi, кондиционера, других электрических приборов или мебели. Каждый пятый участник опроса (21 процент) заявил, что просил у администраторов гостиницы дополнительные полотенца, халаты и косметические наборы.

Около 18 процентов респондентов отметили, что обращались на рецепцию, чтобы заказать через персонал отеля дополнительные услуги. Например, такси, трансфер, экскурсии, визиты в спа или комплименты в номер. Еще 13 процентов просили сотрудников отеля изменить сроки их проживания или время выезда.

Всего девять процентов туристов заказывали на рецепции еду и напитки в номер, восемь процентов — просили построить для них маршрут по городу, еще пять процентов — хотели забронировать столик в ресторане через персонал гостиниц. Реже всего путешественники обращаются к работникам отелей за медицинской помощью — об рассказал только один процент участников опроса.

Ранее в январе украинские туристы подрались с сотрудниками рецепции отеля из-за невкусного омлета. Так, путешественники сделали работникам замечание в резкой форме, что и спровоцировало конфликт — персонал начал избивать отдыхающих кулаками и таскать их за волосы.

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Дарья Рыбак
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