Врач назвал способы борьбы с опасным последствием коронавируса

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о таком опасном последствии коронавируса, как панические атаки. Доктор и его соведущий, врач-терапевт Алексей Жито в эфире программы «О самом главном» назвали способы борьбы с ними. Выпуск доступен на YouTube.

В программе отметили, что панические атаки часто возникают после перенесенного ковида. «Среди десятков других симптомов постковидного расстройства (...) есть панические атаки. Они встречаются весьма часто», — объяснил Агапкин.

Доктор рассказал, что эффективным средством в борьбе с эпизодическими приступами сильной тревоги может стать ароматерапия. «Ароматерапия полезна: снижается уровень тревожности, и панические атаки могут отступать», — прокомментировал Жито слова телеведущего.

Помимо этого, Агапкин отметил важность гигиены сна. Он пояснил, что на фоне нарушений сна (например, бессонницы) панические атаки могут усиливаться. Кроме того, важную роль играет питание. По словам врача, есть продукты, которые повышают или понижают риск развития таких сильных тревожных эпизодов. «Питание должно быть сбалансированным: оно должно включать в себя и овощи, и фрукты, и белки животного происхождения, и рыбу с морепродуктами. То есть нельзя концентрироваться на чем-то одном», — добавил Жито. Терапевт также рекомендовал ограничивать потребление быстрых углеводов.

Доктора отметили, что, если пациент придерживается всех вышеуказанных рекомендаций, но панические атаки не проходят, стоит обратиться к специалисту. Психиатр при необходимости может назначить медикаментозное лечение — чаще всего, по словам Жито, это лекарства из группы антидепрессантов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасном последствии перенесенного коронавируса у детей. Он заявил, что COVID-19 может привести к развитию хронических болезней у несовершеннолетних. В частности, вирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острого воспаления сосудов c поражением коронарных артерий.