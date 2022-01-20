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Антиваксеры освистали президента Латвии

Противники вакцинации освистали президента и министра юстиции Латвии

Противники вакцинации освистали президента Латвии Эгилса Левитса и главу министерства юстиции Яниса Борданса, участвовавших в торжественном открытии памятника правозащитнику и противнику советской власти Гунарсу Астре. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

Собравшиеся антиваксеры попытались помешать министру и главе государства выступить с речами, не прекращая свистеть и шуметь, пока те говорили. За такое поведение Борданс назвал их прислужниками оккупантов.

«Мне в какой-то мере стыдно и унизительно здесь стоять и слышать, как часть народа, которая заблуждается и которая, сразу видно, прислужники оккупантов, хотят сорвать это мероприятие, за которое Гунарс Астра погиб, и я призываю всех уважаемых присутствующих, которые свистят, — идите прочь отсюда, уважаемые, вы свою работу уже сделали, и дайте уважаемым людям сделать то, ради чего мы тут собрались», — заявил он.

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Президент в свою очередь не обратил никакого внимания на шум и продолжил выступление.

В декабре антипрививочники на Украине перекрыли трассу Киев-Харьков, требуя отменить обязательную вакцинацию от COVID-19.

Алиса Реброва
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