Украинский Bayraktar заметили над Черным морем

Над северо-западной частью Черного моря был замечен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на данные Flightradar24.

По сведениям издания, к патрулированию территории беспилотник приступил утром 20 января. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что Bayraktar вылетел с военной базы в Николаеве и направился к острову Змеиный. Беспилотник продолжает следить за ситуацией вдоль украинских границ. «Полет проходит на высоте более пяти километров», — сообщает издание.

В конце декабря сообщалось, что Украина запустила собственное производство БПЛА Bayraktar TB2 — до этого в стране изготавливали только двигатели для беспилотника.

В конце октября 2021 года появились первые сообщения о боевом применении Украиной беспилотников. Тогда Киев сообщил об успешном уничтожении «российской» гаубицы в Донбассе. В самопровозглашенной Донецкой народной республике применение БПЛА сочли нарушением ранее достигнутых договоренностей.