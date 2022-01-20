В России оценили слова Байдена о санкциях и Украине

Заявление президента США Джо Байдена по итогам первого года в Белом доме сводится к словам о величии Америки и угрозам санкциями президенту России Владимиру Путину, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что обращение было популистским, а слова о невозможном вступлении Украины в НАТО — очевидными.

Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. На посвященной первому году своего президентства пресс-конференции он говорил о санкциях и отметил, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшее время.

«Байден уходил от ответов»

Баширов назвал обращение Байдена довольно противоречивым, нелогичным и рваным. Он отметил, что в нем было слишком много пафоса, направленного скорее на внутреннюю аудиторию

«Судить по этому выступлению, что что-то изменится в переговорах с Россией, вряд ли возможно. Кроме того, я скептически настроен относительно скорости подписания договоренностей: скорее это будет соглашение о коллективной безопасности, на которое уйдет года два, не меньше», — считает политтехнолог.

Байден, действительно, как-то выступил, но уходил от ответов, использовал короткие формулировки, ничего не объяснял, говорил лозунгами. У него скоро выборы, так что он внимательно анализирует градус риторики, предпочитает простые ответы и простые тезисы Марат Баширов политтехнолог

Кроме того, обещание не включать Украину в НАТО, как отметил Баширов, не является большой новостью. Дело в том, что для этого необходимо соблюдение двух условий: согласие всех членов альянса, а также отсутствие вооруженных конфликтов внутри страны.

«Во-первых, как мы знаем, Венгрия выступает против членства Украины. А во-вторых, в НАТО не могут принять государство, на территории которого происходит внутренний вооруженных конфликт. Так что Байден здесь такой "капитан Очевидность", как, в принципе, и любой человек, который говорит о невозможности членства Украины в НАТО в ближайшей перспективе», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу. По ее словам, Вашингтон и его союзники дадут «скорый и жесткий» ответ Москве в случае ее вторжения на Украину.