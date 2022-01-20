Девушка начала продавать одежду ради подработки и неожиданно разбогатела

Модная блогерша запустила собственный бренд одежды и неожиданно разбогатела. Историю британской предпринимательницы приводит The Sun.

Жительница Лондона Сара Эшкрофт (Sarah Ashcroft) рассказала, что начала вести блог о моде в 2014 году, когда оставила должность продавца в магазине. Аудитория девушки начала быстро расти, и через несколько месяцев после создания страницы она начала сотрудничать с различными брендами, в том числе Asos и L’Oreal. На данный момент на нее подписаны более миллиона человек.

По словам инфлюэнсера, в 2019 году ради подработки она решила основать компанию по продаже предметов гардероба. Героиня материала призналась, что начала продавать одежду марки SLA The Label собственного производства со склада, который первоначально располагался в доме ее родителей.

Согласно материалу, первую коллекцию бренда Эшкрофт раскупили за день, что принесло ей 60 тысяч фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей), а уже к концу первого года работы продажи SLA The Label достигли миллиона фунтов стерлингов (104 миллиона рублей). Отмечается, что в 2021 году оборот компании составил 2,1 миллиона фунтов стерлингов (218 миллионов рублей).

«Я всегда мечтала создать свой бренд, и работала блогером помогла мне понять, что хотят мои подписчики. Я была уверена, что смогу продать две тысяч пар джоггеров — так и получилось. Несмотря на успех, первое время было действительно сложным, ведь я делала все самостоятельно и не нанимала команду работников», — заключила британка.

В сентябре другая женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.