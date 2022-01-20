Невеста продала свадебное платье за бесценок после измены жениха с родственницей

Жительница Шотландии отказалась от свадьбы и продала подвенечный наряд за бесценок после того, как жених изменил ей с ее родственницей. Соответствующая история появилась на Reddit.

Анонимная невеста объяснила, что купила на церемонию бракосочетания белое платье длины макси без рукавов бренда Bows & Bells стоимостью 500 фунтов стерлингов (52,2 тысячи рублей). Однако за несколько дней до праздника девушка узнала, что возлюбленный изменил ей с крестной матерью ее сына.

Шотландка решила отменить свадьбу и продать свой наряд в пять раз дешевле — за 100 фунтов стерлингов (10 тысяч рублей). В описании к товару она отметила, что желает поскорее избавиться от него: «Чем быстрее его купят, тем лучше. Я просто хочу, чтобы оно исчезло из моей жизни».

Пользователи сети пожалели невесту и раскритиковали поведение мужчины в комментариях под публикацией. «Твой бывший жених просто дрянь», «Это очень грустно. Свадьба была бы прекрасной», «Проклятый баран», — писали они.

Ранее в январе мачеха явилась на свадьбу в белом платье и разозлила падчерицу. Анонимная пользовательница платформы разместила пост, в котором описала неприятную историю, связанную с празднованием ее церемонии бракосочетания. По словам девушки, ее мачеха, имя которой не указано, явилась на мероприятие в белом наряде, который похож на свадебный.