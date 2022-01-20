Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Найдены пять продуктов для сохранения бодрости без кофе

Диетолог Манакер: «латте» из куркумы заменяет кофе

Фото: Shutterstock

Американский диетолог Лорен Манакер отказалась от кофе и нашла пять других продуктов, которые помогают ей сохранять бодрость и энергичность. Об этом рассказывается на сайте CNBC.

Четыре года назад Манакер попала в аварию. Чтобы справиться с последствиями сотрясения мозга, она по совету врача перестала пить кофе. Обходиться без любимого напитка было непросто, но она нашла ему замену.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

По утрам диетолог пьет «латте» из куркумы: смесь теплого молока с имбирем, куркумой и кленовым сиропом, в которую добавлена щепотка черного перца. У каждого ингредиента — своя роль. В молоке есть белок, который нужен организму по утрам, сироп заменяет сахар, а куркума содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами.

Дважды в неделю Манакер ест постную говядину. Этот продукт является важным источником железа, нехватка которого может вызывать чувство усталости. Ее вечерний рацион состоит из киви — в нем содержится гормон серотонин, помогающий лучше выспаться и тем самым гарантирующий, что на следующий день не придется бороться с сонливостью. Кроме того, диетолог рекомендует пить больше воды и есть макароны.

Ранее Манакер назвала способы правильно выбирать напитки для тех, кто желает сбросить лишний вес. Она считает, что худеющим стоит пить как можно больше воды, добавлять в чай и кофе меньше сахара и сливок, ограничить употребление алкоголя и разбавлять фруктовые соки.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Популярная российская ведущая выступила против огромных пробок в Москве
Захарова уличила Канаду во лжи о «павших в войне с Россией» украинцах
На казахстанском телевидении переименовали проспект Назарбаева
Таиланд смягчит правила въезда для иностранных туристов
Следователи решили проверить возможную фальсификацию в деле «Омбудсмена полиции»
Россиянин зарезал отца и выпрыгнул с балкона при задержании
Найдены пять продуктов для сохранения бодрости без кофе
В российском городе экстренно отменили уроки во всех школах
Минаков оценил отказ главы UFC включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter