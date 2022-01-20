России предрекли более длинную по сравнению с Европой волну омикрона

Волна омикрона в России по сравнению с европейскими странами будет длиннее. Таким мнением с Лентой.ру поделился доктор биологических наук, профессор и вирусолог Петр Чумаков.

«В нашей большой стране с ее площадью и неравномерной плотностью населения, эта волна будет продолжаться несколько дольше, чем в странах Европы», — предрек Чумаков.

Как отметил вирусолог, в Москве вспышка омикрона закончится быстрее. По его словам, она будет длиться не более месяца, а пиковые значения начнут падать уже к середине февраля.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Чумаков заявил, что количество случаев заражений коронавирусом в Москве из-за омикрон-штамма может вырасти до 50 тысяч.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки составило 38 850. Больше всего новых случаев выявили в Москве (11 557), где был установлен абсолютный рекорд с начала пандемии.