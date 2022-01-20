Дэвид Бекхэм придумал номера для отеля в Китае

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» Дэвид Бекхэм создал в китайском Макао серию роскошных номеров для отеля, который входит в сеть The Londoner. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший футболист придумал дизайн 14 номеров категории люкс. Пожить в них можно только после получения специального приглашения. Пребывание в номере обойдется от 575 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей) до 600 фунтов стерлингов (62,4 тысячи рублей) за ночь.

Для интерьеров Бекхэм выбрал приглушенные и пастельные оттенки. Стены в номерах украшены портретами футболиста, а также фотографиями, на которых изображена его супруга Виктория. Все ванные комнаты выполнены из мрамора. На постельном белье в спальнях вышиты инициалы Бекхэма.

В июне Бекхэм вложился в британскую компанию Lunaz, которая занимается переоборудованием классических автомобилей в электрокары. Деньги спортсмена решили потратить на расширение производства в сторону электрификации грузового транспорта.