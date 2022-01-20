Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Взрыв на строящемся космодроме SpaceX попал на видео

На космодроме SpaceX в Техасе взорвался испытательный резервуар с жидким азотом

На строящемся космодроме компании SpaceX в Техасе в США произошел взрыв. На испытаниях во вторник, 18 января, взорвался испытательный резервуар GSE-4 с жидким азотом. Инцидент заметили наблюдатели, сообщает Futurism.

На записи виден бак GSE-4, заполненный жидким азотом. Во время испытаний азотом заменили метан, который хранится в баке. С ростом давления увеличивается количество паров, а по достижении критического момента происходит взрыв.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

Издание отмечает, что нет информации, был ли взрыв преднамеренным или случайным. Автор публикации подчеркивает, что взрыв мог быть непреднамеренным. На записи видны автомобили и оборудование, которые находятся возле бака.

Отмечается, что SpaceX уже проводила испытательные взрывы резервуаров в рамках работ над Starship в июне 2020 года. Специальный бак предназначен для хранения жидкого азота и кислорода, которые используют для заправки Starship.

Ранее компания SpaceX сообщила об успешной посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию в России из-за омикрона
Талибы устроили рейды по домам участниц протестов в Кабуле
Раскрыты причины задержания бывшего заместителя главного следователя Хакасии
Бывший министр Абызов предстанет перед судом
В России усомнились в аресте лидеров REvil
Из фильма «Дом Gucci» вырезали постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек
Бывший игрок «Спартака» рассказал о реакции Черчесова на шутки
Военный историк объяснил роль вооруженных батальонов в обороне Украины
Косатка передумала нападать на попавшего в сети кита и решила его спасти
Польский солдат пересек границу Польши и Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter