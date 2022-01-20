Взрыв на строящемся космодроме SpaceX попал на видео

На строящемся космодроме компании SpaceX в Техасе в США произошел взрыв. На испытаниях во вторник, 18 января, взорвался испытательный резервуар GSE-4 с жидким азотом. Инцидент заметили наблюдатели, сообщает Futurism.

На записи виден бак GSE-4, заполненный жидким азотом. Во время испытаний азотом заменили метан, который хранится в баке. С ростом давления увеличивается количество паров, а по достижении критического момента происходит взрыв.

Издание отмечает, что нет информации, был ли взрыв преднамеренным или случайным. Автор публикации подчеркивает, что взрыв мог быть непреднамеренным. На записи видны автомобили и оборудование, которые находятся возле бака.

Отмечается, что SpaceX уже проводила испытательные взрывы резервуаров в рамках работ над Starship в июне 2020 года. Специальный бак предназначен для хранения жидкого азота и кислорода, которые используют для заправки Starship.

Ранее компания SpaceX сообщила об успешной посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.