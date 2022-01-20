Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Актер из «Гарри Поттера» отказался критиковать Роулинг за слова о трансгендерах

Актер Джейсон Айзекс назвал разговоры о трансгендерах «минным полем»
Джейсон Айзекс

Джейсон Айзекс. Фото: Rich Polk / Getty Images

Актер Джейсон Айзекс, исполнивший роль Люциуса Малфоя в серии фильмов о Гари Поттере, отказался критиковать писательницу Джоан Роулинг за ее слова о трансгендерах. Об этом сообщает Telegraph.

«У нее свое мнение, у меня свое. Они различаются во многих областях», — сказал артист. Он добавил, что хотя автор поттерианы говорила довольно противоречивые вещи, он не собирается «ударять ее ножом в спину» без личного разговора. Айзекс пояснил, что пока ему не удалось обсудить с Роулинг ее высказывания.

«Она вложила огромную часть своего состояния в то, чтобы сделать мир намного лучше для сотен тысяч уязвимых детей, используя свой благотворительный фонд Lumos. И это однозначно хорошо», — считает актер.

Материалы по теме:
Авада кедавра. Вышел специальный юбилейный эпизод «Гарри Поттера». Что мы из него узнали?
Авада кедавра.Вышел специальный юбилейный эпизод «Гарри Поттера». Что мы из него узнали?
1 января
Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Никакой магии.20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
20 ноября

Айзекс также назвал разговоры о трансгендерах «минным полем» и признался, что некоторые споры по поводу содержания «Гарри Поттера» кажутся ему раздутыми. Например, комментарии комика Джона Стюарта о том, что в этой вселенной гоблины якобы списаны с антисемитских карикатур.

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

В июле 2021 года Роулинг поделилась поступающими сообщениями с угрозами от транс-активистов. В частности, ей желали найти в почтовом ящике самодельную бомбу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В России ополчились на криптовалюту
Минздрав рассказал о разработке новых препаратов для лечения коронавируса
Москвичам предсказали всплеск до 50 тысяч случаев коронавируса в сутки
В Крыму назвали новые санкции США опасным помутнением рассудка
Зеленский ответил на слова Байдена о «небольшом вторжении» России
Россиянам разъяснили порядок получения доплаты к январской пенсии
Певица Сиа рассказала о желании покончить с собой
Возбуждено уголовное дело после фотосессии девушки на фоне мечети
Маячку AirTag от Apple нашли новое применение
Мужчина украл работающий светофор с перекрестка и попался
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter