В «Фиорентине» исключили возможность расторжения контракта с Кокориным

В «Фиорентине» исключили возможность расторжения контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает Firenzeviola.

Итальянский клуб не будет расторгать контракт с футболистом по обоюдному согласию. По информации источника, в команде такое решение считают экономически невыгодным. «Фиорентина» планирует продать Кокорина в январское трансферное окно и ищет покупателя, которого удовлетворят запросы футболиста по зарплате.

Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Его зарплата составляет 1,8 миллиона евро за сезон. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

В начале декабря 2021 года в «Фиорентине» заявили о готовности отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе были готовы пойти на расторжение контракта.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он провел десять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести встречах.