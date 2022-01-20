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В «Фиорентине» исключили возможность расторжения контракта с Кокориным

«Фиорентина» не будет расторгать контракт с Александром Кокориным по обоюдному согласию
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Globallookpress

В «Фиорентине» исключили возможность расторжения контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает Firenzeviola.

Итальянский клуб не будет расторгать контракт с футболистом по обоюдному согласию. По информации источника, в команде такое решение считают экономически невыгодным. «Фиорентина» планирует продать Кокорина в январское трансферное окно и ищет покупателя, которого удовлетворят запросы футболиста по зарплате.

Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Его зарплата составляет 1,8 миллиона евро за сезон. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет два миллиона евро.

В начале декабря 2021 года в «Фиорентине» заявили о готовности отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе были готовы пойти на расторжение контракта.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время он провел десять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Кокорин принял участие в шести встречах.

Дарья Коршунова
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