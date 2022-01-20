Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Специалисты японского Национального исследовательского центра международного здравоохранения предупредили курильщиков о повышенном риске тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что риск тяжелого течения заболевания до двух раз выше у людей, которые курят достаточно долгое время, при этом такая вероятность оказалась выше для женщин.

Исследование проводилось на основании данных 17,6 тысячи госпитализированных до февраля 2021 года в возрасте от 20 до 80 лет. Ученые выяснили, что риск тяжелого течения заболевания оказался в 1,51 раза выше у мужчин, имеющих историю курения, а у женщин — в 1,94 раза.

По мнению специалистов, это связано с тем, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с легкими и сердцем, что делает их более уязвимыми перед коронавирусной инфекцией.

В июле сообщалось, что несколько медиков предупредили о дополнительных рисках вакцинации от коронавируса для курильщиков. Терапевт Людмила Лапа посоветовала курящим людям принимать антикоагулянты, которые понижают активность свертывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов.