Омикрон впервые выявили еще в одном российском регионе

Еще в одном российском регионе выявили омикрон-штамм коронавируса. Три первых случая заражения новой мутацией COVID-19 зафиксированы в Курганской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Новый штамм вируса выявлен у двух жителей города Кургана и одного — Шумихи. Возраст заболевших — 53, 60 и 74 года. Заболевание у них протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Заболевшие никуда из региона не выезжали, уточнили областные власти.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса стал лидирующим в Ставропольском крае. Впервые за два года в крае выявили 621 случай коронавируса за 24 часа. Причиной этой волны пандемии власти назвали омикрон, заболеваемость которым почти вдвое превышает заболеваемость дельта-штаммом. Власти отметили, что новый штамм в основном поражает детей, так как именно в этой категории жителей был замечен рост заболеваемости.