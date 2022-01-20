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«Челси» попытался выкупить собственного футболиста из аренды и потерпел неудачу

«Челси» предлагал пять миллионов долларов «Лиону» за возвращение Эмерсона из аренды
Эмерсон Палмери

Эмерсон Палмери. Фото: Laurent Cipriani / AP

Лондонский «Челси» не сумел вернуть собственного футболиста из аренды — итальянца Эмерсона Палмери. Об этом сообщает Goal.com.

«Аристократы» столкнулись с проблемами с составом, и главный тренер Томас Тухель принял решение вернуть в команду одного из игроков, временно покинувших «Челси». Выбор пал на Эмерсона, который выступает за «Лион».

В арендном соглашении не оказалось опции о досрочном расторжении, поэтому «Челси» попытался выкупить собственного футболиста, предложив французской стороне компенсацию в размере пять миллионов евро.

«Челси» потерпел неудачу: «Лион» отказался возвращать Эмерсона. Английский клуб вынужден искать усиления. Недавно лондонцы интересовались французом Люкой Динь, однако футболист перешел в «Астон Виллу», которая заплатила за трансфер 34 миллиона долларов.

Николай Костюков
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