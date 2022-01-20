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Моргенштерн рассказал о плохом самочувствии

Российский рэпер Моргенштерн пожаловался на плохое здоровье

Фото: @morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн рассказал о плохом самочувствии и заявил, что в ближайшие дни не сможет выйти на связь. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер», — пожаловался 23-летний хип-хоп-артист в сторис.

Известно, что в конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя. В декабре Моргенштерн выпустил трек «Домой», в котором прокомментировал свой отъезд и ответил Бастрыкину.

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Сергей Равин
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