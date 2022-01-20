Названы лучшие заграничные направления для бюджетного отдыха зимой

Эксперты туристической отрасли сравнили среднюю стоимость отелей, перелетов, аренды автомобилей и посещения достопримечательностей по разным заграничным направлениям и выявили самые бюджетные из них. О лучших зарубежных маршрутах для отдыха зимой пишет Travel Daily Media, со ссылкой на исследование DiscoverCars.com.

Первое место рейтинга недорогих путешествий зимой занял Краков — провести неделю в польском городе обойдется одному туристу в среднем в 335 фунтов стерлингов (34,9 тысячи рублей). Отмечается, что здесь самая дешевая аренда автомобилей — 142 фунта стерлингов (14,7 тысячи рублей), а также есть 664 бюджетных ресторана. Помимо прочего, главная достопримечательность города, Главный Рынок, совершенно бесплатна для посещения.

На второй строчке лучших бюджетных мест для зимнего отдыха разместилась Прага. В городе путешественникам доступны около 1,2 тысячи недорогих ресторанов, а посещение самой известной достопримечательности, Пражского Града, обойдется в 8,4 фунта стерлингов (875 рублей). Тем не менее, аренда автомобиля выйдет не дешевле, чем в 202 фунта стерлингов (21 тысяча рублей). В среднем, за неделю в городе турист потратит около 388,8 фунта стерлингов (40,5 тысячи рублей).

Третье место специалисты отдали Парижу — неделя в столице Франции в зимний период обойдется путешественнику как минимум в 747 фунтов стерлингов (77,8 тысячи рублей). Так, в среднем, расходы на аренду транспорта составят от 185 фунтов стерлингов (19,3 тысячи рублей), перелет — 118,8 фунтов стерлингов (12,3 тысячи рублей), посещение визитной карточки города, Эйфелевой башни, — 22 фунта стерлингов (2,2 тысячи рублей). Кроме того, в мекке мировой моды для туристов есть более 2,9 тысячи недорогих ресторанов, а также около 7,8 тысячи других интересных достопримечательностей.

Ранее в январе были названы десять самых популярных пляжей мира, фотографиями которых пользователи Instagram чаще всего делятся в социальной сети. Так, лидером рейтинга стал Райский пляж (Paradise Beach) на острове Пхукет. Второе и третье места заняли пляж Келингкинг (Kelingking) на Бали и Южный пляж (South Beach) в Майами.