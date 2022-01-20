В Венгрии призвали Германию решить вопрос о запуске «Северного потока-2»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Германию решить вопрос о запуске газопровода «Северный поток-2». Он заявил об этом в интервью ТАСС.

По его словам, Будапешт надеется, что ФРГ решит вопрос на основе имеющихся норм ЕС и профессионализма.

«Есть очень четкие европейские правила, которые должны быть выполнены. Проблема, на мой взгляд, в том, что решение здесь принимается скорее на основе политических, а не профессиональных причин. С "Северным потоком-2" та же проблема, что со "Спутником V". На это смотрят как на политический проект», — высказал мнение Сийярто.

Он добавил, что для Венгрии как для «маленькой европейской страны без собственных источников энергии» эта тема никогда не была политической. Всегда был вопрос энергетической безопасности, заключил министр.

Также Сийярто анонсировал обсуждение вопроса о расширении газового контракта в ходе визита в Россию премьера страны Виктора Орбана 1 февраля.

С точки зрения строительства «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации. Обе нитки заполнены техническим газом. Однако оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не сообщал о том, что передал BNetzA документы о дочернем предприятии, которое он создает для управления газопроводом на территории Германии.