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Арестович попал на «Миротворец»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович попал на сайт «Миротворец»

Фото: страница Алексея Арестовича в Facebook

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович попал в базу сайта «Миротворец» за участие в «актах гуманитарной агрессии» против своей страны. Его досье на сайте проекта было опубликовано в четверг, 20 января.

Активисты «Миротворца» охарактеризовали Арестовича как «профессионального провокатора», который занимался дискредитацией государственных органов власти и «деморализацией» военнослужащих украинской армии.

«Просим правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении под досье.

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Кроме того, редакция портала указала оскорбительную кличку советника, которая закрепилась за ним во времена актерской карьеры, — «Люся». «Российские пропагандисты называют его Карамелькой», — отметили активисты.

Ранее Алексей Арестович официально объявил о своем уходе со всех государственных постов. Он объяснил, что может сотрудничать с властью, которая окончательно впала в «российскую модель», при которой «силовики определяют политику государства».

Советник также остался недоволен исходом дела экс-президента Петра Порошенко и «политической трусостью» руководства страны. «У нас тягучая тоска по пристойной государственности», — писал чиновник. При этом, руководство офиса президента страны пока его отставку не приняло.

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Михаил Кириллов
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