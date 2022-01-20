Объявивший об увольнении Арестович сохранил должность в офисе президента Украины

Алексей Арестович сохранил пост советника главы офиса президента Украины и спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, несмотря на все заявления об отставке и публичную критику руководства страны. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате главы государства.

По словам инсайдера, непосредственное начальство чиновника узнало о планах его увольнения из СМИ, сам он, в противовес публичным высказываниям, документы об уходе с должности не подписывал. «[Глава офиса президента Андрей] Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку», — рассказал он.

Арестович объявил о своем уходе со всех постов во вторник, 18 января. Вскоре он объяснил, что не может сотрудничать с властью, которая окончательно впала в «российскую модель», при которой «силовики определяют политику государства».

Он также остался недоволен исходом дела экс-президента Петра Порошенко и «политической трусостью» руководства страны. «У нас тягучая тоска по пристойной государственности», — писал чиновник.