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Объявивший об увольнении Арестович сохранил должность в офисе президента Украины

СМИ: Алексей Арестович сохранил пост в офисе президента Украины после критики властей

Фото: @alexey.arestovich

Алексей Арестович сохранил пост советника главы офиса президента Украины и спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, несмотря на все заявления об отставке и публичную критику руководства страны. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате главы государства.

По словам инсайдера, непосредственное начальство чиновника узнало о планах его увольнения из СМИ, сам он, в противовес публичным высказываниям, документы об уходе с должности не подписывал. «[Глава офиса президента Андрей] Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку», — рассказал он.

Арестович объявил о своем уходе со всех постов во вторник, 18 января. Вскоре он объяснил, что не может сотрудничать с властью, которая окончательно впала в «российскую модель», при которой «силовики определяют политику государства».

Он также остался недоволен исходом дела экс-президента Петра Порошенко и «политической трусостью» руководства страны. «У нас тягучая тоска по пристойной государственности», — писал чиновник.

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Михаил Кириллов
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