Власти Петербурга раскрыли планы по платному въезду в центр города

Власти Санкт-Петербурга могут ввести плату за въезд в центр города на автомобиле. Такие планы раскрыл председатель Законодательного собрания Александр Бельский, пишет «Комсомольская правда».

По его словам, правительство Петербурга занимается транспортной реформой, в частности по вопросу платных парковок. «В планах сделать въезд в центр платным», — заявил Бельский. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы разгрузить город. При этом депутат не назвал сроки принятия такого решения.

Глава Заксобрания пояснил, что власти Петербурга стремятся минимизировать количество техники в центре города и сейчас движутся «в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют возвести новый разводной мост через реку Неву. Мост планируется возвести в створе большого Смоленского проспекта. На переправе обустроят транспортные развязки в сторону проспекта Обуховской Обороны и Октябрьской набережной.