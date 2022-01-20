В России оценили вероятность отказа от банковских карт через два года

Полное исчезновение пластиковых банковских карт в России в течение двух лет маловероятно, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением о будущем карт он поделился с «Лентой.ру».

Технический прогресс несравненно идет в этом направлении, но полное вытеснение наличных денег и банковских карт маловероятно, считает Беляев. По его мнению, это зависит не только от технической составляющей, сколько от психологии людей. «Всегда останется группа людей, которая вряд ли откажется от материального носителя и все это переведет в виртуальную сферу. Просто человек так устроен. Пластиковые карты существуют уже больше полувека, и тем не менее мы видим, что до конца ни в одной стране стопроцентного вытеснения наличных денег нету», — уточнил он.

Несмотря на это экономист отметил, что пластиковые карты по сравнению с наличными вряд ли выдержат соперничество с более прогрессивными методами оплаты, но это не может произойти так быстро.

Ранее почти полное исчезновение пластиковых банковских карт в России в течение пары лет спрогнозировал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.