На Украине захотели построить космодром

Участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров захотели построить на Украине космодром. В качестве месторасположения они предложили границу Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, сообщает «Укринформ». Отмечается, что строительство объекта потребует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

«Пока космодром в Украине не строят, ибо наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования. В частности, необходима безлюдная территория — не менее 500 километров под трассой полетов ракет-носителей и важных народно-хозяйственных объектов по 200 километров в обе стороны от этой трассы», — заявил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Ранее стало известно, что представители госкорпорации «Роскосмос» и Национальной академии наук (НАН) Белоруссии планируют провести встречу в конце января — начале февраля в Москве. Стороны обсудят реализацию проекта по полету гражданина Белоруссии в космос.