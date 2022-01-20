Аналитик назвал условия для роста курса рубля

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм» назвал условия для роста курса рубля.

По его словам, рубль может вырасти, если увеличится предложение доллара и снизится при этом спрос на американскую валюту. «Предложение долларов на внутреннем рынке может возрасти при дальнейшем росте цен на нефть Brent (выше 90 долларов за баррель), подъеме цен на газ, металлы и другое экспортное сырье», — сказал он.

Васильев добавил, что в первом квартале рубль должно поддержать снижение спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу и туристических поездок за границу.

Аналитик также отметил, что рубль может укрепиться, если иностранные инвесторы вернутся в российские ОФЗ. По его словам, это может произойти вследствие увеличения спроса на рисковые активы в мире и ослабления доллара на мировом валютном рынке. Для этого регулятор должен дать сигнал о завершении цикла ужесточения монетарной политики ФРС, сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Мосбирже днем в среду, 19 января, курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на 1 процент. На максимуме роста в 15:00 доллар опускался до 75,87 рубля, евро — до 86 рублей. В начале торгов обе валюты стоили на рубль дороже. По состоянию на 16:10 доллар скорректировался до 76,16 рубля, евро — до 86,4 рубля.