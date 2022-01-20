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Русской кухне предрекли полное исчезновение

Блогер Юлия Евдокимова посетовала об утрате русских гастрономических традиций

Фото: Anatoly Prososov / Globallookpress.com

Гастрономический блогер Юлия Евдокимова предрекла полное исчезновение русской кухни. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Евдокимовой, в отличие от Италии или Франции, в России больше не готовят традиционные блюда, появившиеся сотни лет назад, «Той русской кухни, если сравнивать с кухней итальянской или французской, ее нет, она ушла», — посетовала она.

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Евдокимова утверждает, что рестораторов, которых волнуют русские гастрономические традиции, очень мало. Блогер считает, что для возрождения русской кухни нужно собирать рецепты, уцелевшие только в глубинке. «Нужно ехать в какую-нибудь деревню к какой-нибудь бабушке, которая будет печь там эти пироги», — говорит она.

Приезжаем в любой город, что мы получаем? Щи, борщ, куриная лапша. В лучшем случае будут блюда из рыбы в волжских городах. Там будут общепринятые мировые блюда. Вот, селедка под шубой — вроде русское блюдо. А где остальная русская кухня?

Юлия Евдокимовагастрономический блогер

Ранее сообщалось, что пользователь китайского ресурса WeChat рассказал о заведениях, где можно попробовать настоящую русскую кухню. По его мнению, это столовые, в отличие от ресторанов в них можно плотно поесть на 50 юаней, то есть чуть больше 550 рублей.

Олег Парамонов
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