Русской кухне предрекли полное исчезновение

Гастрономический блогер Юлия Евдокимова предрекла полное исчезновение русской кухни. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Евдокимовой, в отличие от Италии или Франции, в России больше не готовят традиционные блюда, появившиеся сотни лет назад, «Той русской кухни, если сравнивать с кухней итальянской или французской, ее нет, она ушла», — посетовала она.

Евдокимова утверждает, что рестораторов, которых волнуют русские гастрономические традиции, очень мало. Блогер считает, что для возрождения русской кухни нужно собирать рецепты, уцелевшие только в глубинке. «Нужно ехать в какую-нибудь деревню к какой-нибудь бабушке, которая будет печь там эти пироги», — говорит она.

Приезжаем в любой город, что мы получаем? Щи, борщ, куриная лапша. В лучшем случае будут блюда из рыбы в волжских городах. Там будут общепринятые мировые блюда. Вот, селедка под шубой — вроде русское блюдо. А где остальная русская кухня? Юлия Евдокимова гастрономический блогер

Ранее сообщалось, что пользователь китайского ресурса WeChat рассказал о заведениях, где можно попробовать настоящую русскую кухню. По его мнению, это столовые, в отличие от ресторанов в них можно плотно поесть на 50 юаней, то есть чуть больше 550 рублей.