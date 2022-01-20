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Саакашвили назвал Порошенко «ненастоящим»

Михаил Саакашвили назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «ненастоящим»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшего украинского лидера Петра Порошенко «ненастоящим», указав, что, несмотря на все его заявления о недопустимости репрессий, политик ранее и сам занимался преследованием несогласных. Сообщение об этом появилось на странице грузинского оппозиционера в Facebook.

Саакашвили припомнил коллеге интервью газете Politico, где тот заявил, что действующая украинская власть преследует его точно так же, «как [четвертый президент Украины Виктор] Янукович преследовал [бывшего премьер-министра республики Юлию] Тимошенко и как грузинская власть преследует Саакашвили».

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад», — написал он.

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Грузинский политик добавил, у них с Порошенко мало общего во взглядах и ценностях, но при этом он никогда не пожелал бы экс-президенту оказаться в тюрьме. «При Порошенко коррупция расцвела как водоросли в одесском море. Я провел настоящие реформы (...), а Порошенко их только имитировал», — рассказал Саакашвили.

В среду, 19 января, Печерский районный суд отпустил под личное обязательство экс-президента Украины Петра Порошенко. Политика подозревают в государственной измене в связи с закупкой угля на территории самопровозглашенных республик Донбасса. До судебного заседания Порошенко месяц находился за границей, а вернувшись в страну, избежал запланированного правоохранителями ареста в аэропорту.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года, когда он нелегально проник на территорию страны после восьми лет жизни в эмиграции. На родине его заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Суд продолжается, а политик в это время находится под арестом.

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Алиса Реброва
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