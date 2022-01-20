Еще в одном российском городе в школы поступили сообщения о минировании

Во всех школах Челябинска отменили занятия из-за сообщений с угрозами минирования. Об этом заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, все анонимные сообщения оказались ложными. В Комитете по делам образования администрации российского города рассказали, что занятия отменены в первую и во вторую смену.

В четверг, 20 января, из-за угрозы взрыва также эвакуировали учащихся всех лицеев, колледжей и школ Магадана.

Накануне в правоохранительных органах заявили, что в большинстве регионов России детские сады, школы и колледжи получили сообщения о минировании. Среди них образовательные учреждения Волгограда и Красноярска. Также сообщение о минировании поступило в керченский колледж.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.