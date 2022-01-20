Один штраф в России захотели увеличить в 10 раз

В России за нарушение пожарной безопасности в лесу хотят наказывать строже. Штрафы для граждан могут увеличить в 10 раз, а для юридических лиц — в 2 раза. Такие поправки в КоАП Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в рамках весенней сессии, сообщается на думском сайте.

Согласно документу, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах россиян предлагается штрафовать на сумму от 15 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас сумма варьируется от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей). Для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (сейчас — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей). Юридических лиц хотят штрафовать на сумму от 100 тысяч до 400 тысяч рублей (сейчас — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей).

Кроме того, штраф на сумму от 30 тысяч до 40 тысяч рублей можно будет получить за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности рядом с лесом. Для должностных лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Данную инициативу внесло заксобрание Кемеровской области. Отмечается, что лишь в 2019 году в регионе зарегистрировали 56 лесных пожаров на общей площади более 540 гектаров. Вместе с тем установлено, что в 75 процентах случаев пожары в Кузбассе произошли в результате деятельности человека, пишет «Парламентская газета».

Ранее стало известно, что российские предприятия заставят больше платить за причинение вреда природе. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за подрыв экологической безопасности и назвала суммы взысканий. Так, например, за ложные данные о разливе нефти и ликвидации аварий, неисполнение плана по их устранению и отсутствие системы наблюдений должностные лица должны будут заплатить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.