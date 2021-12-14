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Россиянам назвали суммы штрафов за вред природе

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов за вред природе

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Российские предприятия заставят больше платить за вред природе. Госдума приняла в III (окончательном) чтении законопроект об увеличении штрафов за подрыв экологической безопасности и назвала суммы взысканий, передает РИА Новости.

Речь идет о невыполнении требований при проведении работ в сфере недропользования — нарушителю это может стоить до миллиона рублей. За ложные сведения о разливе нефти и ликвидации аварий, неисполнение плана по их устранению и отсутствие системы наблюдений за состоянием морской среды рядом с предприятием должностные лица должны будут заплатить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Те же нарушения индивидуальным предпринимателям обойдутся от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное правонарушение штраф увеличится — должностным лицам придется заплатить 30-60 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозит 60-80 тысяч и 300-500 тысяч рублей соответственно, а также риск приостановления деятельности на срок до 90 суток.

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Ко второму чтению в законопроект внесли административное наказание за сокрытие факта разлива нефти и нефтепродуктов или предоставление неполной информации об аварии. Такое правонарушение обойдется должностным лицам в 20-50 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям — в 50-100 тысяч рублей, а юрлицам — 150-500 тысяч рублей. За повторное несоблюдение требований должностным лицам грозит штраф в 50-100 тысяч рублей.

Индивидуальным предпринимателям придется либо заплатить 100-200 тысяч рублей, либо закрыть предприятие на 90 суток. Для юрлиц также сохраняется риск приостановки деятельности или штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей. За невыполнение в срок наказания за вред природе также предусмотрены штрафы, сумма которых может достигать 300 тысяч рублей.

Согласно национальной стратегии по декарбонизации, России должна полностью компенсировать эмиссии парниковых газов к 2060 году. Меры для достижения углеродной нейтральности начнут принимать в 2022 году, а с 2023-го предприятия обяжут предоставлять обязательную углеродную отчетность. В правительстве считают, что перемены в отношении к климатической повестке положительно скажутся на экономическом развитии.

Нина Ташевская
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