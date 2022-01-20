Назван порядок действий при зависании смартфона

Проблему частого зависания смартфона может решить полный сброс настроек аппарата. Об этом сообщает «Газета.ру».

В разговоре с изданием редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов назвал порядок действий при частом зависании телефона. Автор заявил, что в первую очередь гаджет нужно перезагрузить. «Если это не помогло, сделайте резервную копию, сбросьте смартфон до заводских настроек и обновите версию операционной системы», — отметил эксперт.

Павел Сумцов рекомендовал устанавливать все выходящие для смартфона обновления. Однако на работу девайса также могут влиять внешние факторы. Например, устройство может зависнуть при отрицательной температуре: «Выход один — держать смартфон в теплом кармане и доставать на мороз на небольшое время».

Также на скорость работы аппарата влияет степень износа его компонентов. Например, со временем аккумулятор телефона начинает быстрее терять заряд, что негативно сказывается на произволительности гаджета.

Ранее журналисты издания CNet рассказали, что чаще всего смартфон может перестать заряжаться из-за мелкого мусора, застрявшего в его разъеме. Специалисты рекомендовали почистить аппарат с помощью деревнянной или пластиковой палочки.