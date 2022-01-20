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Отказавшийся платить за спиртное россиянин устроил стрельбу в магазине

МВД: в Иркутске 18-летний молодой человек не заплатил за алкоголь и устроил стрельбу

Фото: МВД по Иркутской области

В Иркутске 18-летний молодой человек устроил стрельбу после того, как отказался платить за бутылку с алкоголем, которую он взял в магазине. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении МВД России.

«В торговый объект, расположенный на улице Дзержинского, зашел неизвестный, взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок. Продавец сразу же позвонила в полицию», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, парень стрелял из травматического пистолета. Нарушителя удалось найти по горячим следам благодаря камерам видеонаблюдения. Он объяснил свое поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит конфискация оружия и до 50 тысяч рублей штрафа за стрельбу в городе.

13 декабря сообщалось, что в Курской области мужчина устроил стрельбу у ночного клуба, в результате чего были ранены пять охранников.

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Елизавета Новикова
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