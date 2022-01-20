ООН осудила отрицание холокоста

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, осуждающую и отвергающую отрицание холокоста, сообщает РИА Новости.

Согласно тексту резолюции, Генассамблея отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное отрицание холокоста как исторического события. Также ООН призвала все государства-члены организации отвергать подобное отрицание, в том числе «любые действия, совершаемые с этой целью».

Отмечается, что соавторами резолюции выступили более 60 стран, среди которых Израиль, США, Германия, Украина, Грузия. Резолюция была принята без голосования.

В ООН также призвали государства и компании, владеющие социальными сетями, противостоять использованию информационных технологий для пропаганды антисемитизма и искажения истории.

Ранее заместитель посла Германии в России Беате Гжески заявила о росте антисемитизма в ФРГ. Она уточнила, что немецкое правительство принимает меры для борьбы с этим явлением.