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Для российских киберспортсменов ввели нормативы по бегу и приседаниям

Минспорта утвердило программу подготовки для киберспортсменов, им нужно бегать и приседать

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Министерство спорта России утвердило программу подготовки киберспортсменов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что физической подготовке должно уделяться от 25 до 40 процентов тренировочного времени. Для попадания в группу высшего мастерства киберспортсменам нужно сдать нормативы. Среди них введены бег и приседания.

Мужчине необходимо пробежать три километра за 15 минут и присесть 25 раз без остановки. Женщины должны преодолеть два километра за 12 минут, а также сделать 23 приседания подряд. Кроме того, мужчины обязаны пробежать 100 метров за 14,4 секунды. Для женщин норматив на этой дистанции составляет 17,6 секунды.

Помимо физических упражнений, в документе закреплена необходимость тактической, теоретической и психологической подготовки. Подробности этих частей тренировочного процесса не раскрываются.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006-го был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.

Алексей Гусев
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