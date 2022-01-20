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Россия назвала НАТО инструментом прошлого века

Постпред РФ при ЕС Чижов: Москва не против расширения ЕС, он не представляет рисков
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Постпред России при Европейском Союзе (ЕС) Владимир Чижов назвал НАТО инструментом прошлого XX века, пишет ТАСС.

Он напомнил, что сейчас люди живут в XXI веке, и Москва не против расширения ЕС, поскольку он не представляет непосредственных рисков для национальной безопасности РФ. «В то время как расширение НАТО представляет», — отметил Чижов.

Кроме того, отвечая на вопрос о реакции России на возможное присоединение Украины к Евросоюзу, дипломат отметил, что о такой вероятности можно будет рассуждать только тогда, когда нынешнее положение дел в этой стране нормализуется. По словам Чижова, Украина находится в глубоком кризисе, и в каком виде она выйдет из этого кризиса, пока неизвестно.

«В настоящее время мне трудно представить, что ЕС примет Украину в том состоянии, в котором она находится», — отметил он.

Ранее Чижов заявил, что возможное участие Евросоюза в переговорах России с США и НАТО не имело бы добавленной стоимости. Дипломат уточнил, что ЕС не является военным блоком, поэтому российская сторона считает целесообразным обращаться к НАТО и США напрямую.

Марина Совина
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