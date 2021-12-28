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Чижов рассказал о роли Евросоюза в будущих переговорах России и НАТО

Чижов: участие ЕС в переговорах России с США и НАТО не имело бы добавленной стоимости

Фото: Globallookpress.com

Возможное участие Евросоюза в переговорах России с США и НАТО не имело бы добавленной стоимости. Об этом заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов на онлайн-брифинге МИД.

Постпред заявил, что считает нецелесообразным участие Брюсселя в будущих переговорах. «[Участие ЕС] не имеет определенной добавленной стоимости», — сказал Чижов.

Дипломат уточнил, что ЕС не является военным блоком, поэтому российская сторона считает целесообразным обращаться к НАТО и США напрямую. «Основное содержание наших предложений — вопросы жесткой безопасности. Вопрос о неразмещении ракет средней и меньшей дальности — разве Евросоюз их размещает?» — заявил постпред.

Чижов добавил, что российская сторона была бы рада увидеть коллективные усилия по укреплению безопасности в Европе от стран ЕС, которые входят в блок НАТО.

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Дмитрий Сотак
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