Чижов рассказал о роли Евросоюза в будущих переговорах России и НАТО

Возможное участие Евросоюза в переговорах России с США и НАТО не имело бы добавленной стоимости. Об этом заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов на онлайн-брифинге МИД.

Постпред заявил, что считает нецелесообразным участие Брюсселя в будущих переговорах. «[Участие ЕС] не имеет определенной добавленной стоимости», — сказал Чижов.

Дипломат уточнил, что ЕС не является военным блоком, поэтому российская сторона считает целесообразным обращаться к НАТО и США напрямую. «Основное содержание наших предложений — вопросы жесткой безопасности. Вопрос о неразмещении ракет средней и меньшей дальности — разве Евросоюз их размещает?» — заявил постпред.

Чижов добавил, что российская сторона была бы рада увидеть коллективные усилия по укреплению безопасности в Европе от стран ЕС, которые входят в блок НАТО.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал НАТО выдвинуть требования к России. Он выразил надежду на то, что в ходе предстоящих в январе контактов Москвы с Вашингтоном, Североатлантическим альянсом и ОБСЕ не последуют решения, снижающие уровень региональной безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Переговоры по предложениям начнутся в Женеве 10 января 2022 года.