Российского следователя задержали с поличным за получение взятки

На Кубани силовики задержали с поличным следователя при получении взятки в 1,5 миллиона рублей от предпринимателя. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, полицейский принял вознаграждение от местного бизнесмена за то, что не стал привлекать его к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

Материалы по задержанному передадут из ФСБ в Следственный комитет России (СКР) для заведения дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-замглавы СКР по Хакасии Вячеслава Павина.